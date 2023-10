Diables Rouges - Timothy Castagne essaie de guider les jeunes Diables Rouges

"Avec les qualités qu'on a, quand tu as un Doku ou un Lukebakio devant toi, l'important c'est de leur donner de bons ballons et puis s'occuper du contre-pressing et laisser des espaces pour ces joueurs", a expliqué Castagne.

Parmi les jeunes, Arthur Vermeeren et Mandela Keita fêtent leur première sélection. "C'est bien de voir qu'à chaque rassemblement il y a des jeunes qui arrivent et qui ont beaucoup de qualités. Ce sont des joueurs qui s'intègrent facilement, car ils sont à l'écoute, ils ont envie de montrer qu'ils ont des qualités", s'est réjoui Castagne.

Depuis son intronisation, Domenico Tedesco a opté pour une défense à quatre qui prend ses marques, malgré la retraite internationale de Toby Alderweireld et la blessure de Thibaut Courtois. "Cela ne se passe pas mal, même si nous n'avons pas encore eu de test contre une grande nation avec tous ses titulaires, car contre l'Allemagne il y avait des changements. Nous verrons à ce moment-là comment nous répondons au challenge, mais c'est vrai que ça se passe bien avec ce système", a analysé le latéral.

La Belgique pourra valider sa qualification à l'Euro vendredi en Autriche, qui avait tenu les Diables en échec (1-1) en juin. "On est content de jouer contre une équipe comme ça, on sait que ça ne va pas être facile, mais on sait aussi que si on fait les choses qu'on doit faire et qu'on joue bien, on a plus de qualités et on doit gagner, donc ça dépend de nous", a estimé le joueur de Fulham.