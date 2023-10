Elections 2024 - La Wallonie lancera, vendredi, son portail pour les élections locales

La Wallonie lancera vendredi, un an avant la date du scrutin communal et provincial, son portail des élections locales, vitrine institutionnelle centrale où les citoyens, les opérateurs électoraux et les candidats pourront trouver toutes les informations officielles relatives aux élections locales, annonce mardi le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon.