'Holly' de Fien Troch ouvre la 50e édition du festival du film de Gand

Le festival qui se déroule du 10 au 21 octobre en est à sa cinquantième édition, une occasion de proposer concepts et changements originaux. Oublié cette année le focus sur un pays en particulier, place au concept 2X25. Vingt-cinq compositeurs venus du monde entier ont ainsi été invités à écrire une courte œuvre musicale. Il a ensuite été demandé à 25 cinéastes de s'inspirer de cette musique pour réaliser un court-métrage.

Douze films prendront part à la compétition officielle dont deux belges avec "Augure", premier film de l'artiste belgo-congolais Baloji et "Here" du cinéaste flamand Bas Devos. Parmi les autres films sélectionnés figurent notamment "Poor Things" du grec Yorgos Lanthimos qui a reçu le Lion d'Or à la dernière Mostra, "Io Capitano" de Matteo Garrone et "Past Lives" de Céline Song.

Le jury sera quant à lui présidé par le réalisateur français et ancien lauréat du Grand Prix (Film Fest Gent 2020) Sébastien Lifshit et comptera le belge Lukas Dhont, primé à plusieurs reprises pour "Close".