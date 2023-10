Invasion de l'Ukraine - Bombardements "massifs" sur la ville ukrainienne d'Avdiïvka

"Les Russes frappent massivement avec leur artillerie, depuis 8 heures du matin, sans interruption jusqu'à maintenant (?) L'ennemi tente d'encercler la ville", a indiqué en début d'après-midi Vitaly Barabas.

"Depuis plus d'un an, le risque que la ville soit occupée existe, mais aujourd'hui, la situation s'est rapidement aggravée", a-t-il ajouté.

Selon lui, quelque 1.600 habitants vivent encore dans Avdiïvka, contre 30.000 avant l'invasion russe de l'Ukraine.

Les Russes occupent l'est et le sud de la localité et tentent depuis des mois de la prendre en tenaille.

La ville, dont de nombreux immeubles du centre ont été détruits ces derniers mois, est située à 13 km de Donetsk, la capitale sous contrôle russe de la région éponyme.