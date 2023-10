L'ancien sélectionneur du Brésil Tite va succéder à Jorge Sampaoli à Flamengo

Cette nomination met fin à deux semaines de suspense après le limogeage de l'Argentin Jorge Sampaoli, ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il avait été écarté cinq mois après son arrivée, à la suite de l'élimination en 8e de finale de la Copa Libertadores, puis de la défaite en finale de la Coupe du Brésil, deux compétitions dont le club de Rio, actuel 5e du championnat du Brésil à 11 points du leader Botafogo, détenait les titres.

Adenor Leonardo Bachi, plus connu sous le surnom Tite, va reprendre à 62 ans du service près d'un an après avoir quitté la Seleçao dans la foulée de l'élimination en quarts de finale du Mondial-2022 au Qatar, en décembre. Il a dirigé l'équipe nationale brésilienne de juin 2016 à fin 2022, durant 81 rencontres, pour un bilan de 60 victoires, 15 matches nuls et seulement six défaites.

Sous sa direction, le Brésil a remporté la Copa América en 2019, mais a été éliminé en quarts de finales des Coupes du monde 2018 (face à la Belgique) et 2022 (contre la Croatie).