"Le blocus de Gaza est contraire au droit humanitaire"

Même si "Israël a le droit de se défendre", ils rappellent aux parties les obligations qui leur incombent en vertu des principes universels du droit humanitaire international. "Et ceci signifie pas de blocus sur l'eau, la nourriture ou l'électricité de la population civile de Gaza, l'ouverture de couloirs humanitaires, faciliter la fuite des personnes qui doivent échapper aux bombardements de Gaza, et qui pourraient quitter le pays via l'Égypte, parce que la frontière israélienne est fermée", a détaillé Josep Borrell.

Invités à la réunion européenne, les chefs de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, et palestinienne, Riyad al-Maliki, n'y ont finalement pas participé. Le ministre israélien s'est désisté parce que son homologue palestinien devait également y participer, ce qui a conduit l'UE à retirer l'invitation adressée au ministre palestinien, selon une source diplomatique.