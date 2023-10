Le gorille Matadi est mort au zoo d'Anvers à l'âge de 20 ans

"Matadi nous a été enlevé inopinément hier, à la suite d'une double infection des voies respiratoires (Covid 19 et coqueluche) ayant entraîné des complications", a déclaré le zoo.

Le gorille ne se sentait pas bien depuis un certain temps. Comme les femelles du groupe, il était particulièrement enrhumé. Le vétérinaire et les soigneurs suivaient de près son état de santé. Les femelles se sont rapidement rétablies, tandis que les symptômes chez Matadi ont persisté. Il se sentait faible et ne mangeait plus. L'état de santé de Matadi s'est dégradé à une vitesse alarmante. Malgré un massage cardiaque et plusieurs tentatives de réanimation avec des collègues de l'Université de Gand (spécialisés en imagerie médicale), le rythme cardiaque n'a pas pu être régularisé. Matadi s'est éteint en présence des soigneurs.

"Tous les gorilles ont eu l'opportunité de faire leurs adieux à cet animal tellement attachant qui, malgré son apparence imposante, était un père particulièrement attentionné et doux pour ses filles Thandie et Vizazi", a ajouté le zoo d'Anvers.

Le corps de Matadi sera transféré mardi à l'Université de Gand pour une autopsie et des recherches scientifiques supplémentaires sur les muscles des épaules et des bras. "Notre cher dos argenté pourra encore contribuer de manière significative à la science et à la médecine vétérinaire en particulier, aujourd'hui comme demain", a conclu l'institution.

Une des femelles du groupe devrait à présent prendre la relève de Matadi.