Le prochain Sommet européen des Régions aura lieu les 18 et 19 mars 2024 à Mons

"À quelques mois des élections européennes et à l'occasion du 30e anniversaire du Comité des régions, le sommet de Mons réunira des milliers de maires, de conseillers municipaux, de ministres régionaux, mais aussi des décideurs européens et mondiaux de premier plan. Ça sera un moment décisif pour montrer l'engagement des villes et régions pour l'avenir de l'Europe et de notre planète", a souligné le président du Comité, Vasco Alves Cordeiro.

"Je suis ravi que le prochain Sommet européen des villes et des régions se déroulent en Wallonie, dans la Ville de Mons. Cet évènement majeur s'inscrit pleinement dans la présidence belge de l'Union européenne, durant laquelle la Wallonie aura un rôle important à jouer", a enchaîné Elio Di Rupo.

"Ce Sommet permettra de mettre en avant l'engagement pro-européen de notre Région et il permettra également de rappeler l'importance du rôle des autorités régionales et locales pour rapprocher les citoyens du projet européen", a-t-il ajouté.