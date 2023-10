Les étrangers piégés dans l'offensive du Hamas en Israël

Plusieurs d'entre eux participaient à une rave party dans le désert près de la frontière avec la bande de Gaza, lorsqu'ils ont été attaqués.

Voici un état des lieux, selon les informations rendues publiques à ce stade.

- THAÏLANDE: 12 morts, 11 otages -

Douze Thaïlandais ont péri en territoire israélien, selon le ministère des Affaires étrangères, dans des circonstances non précisées, huit autres ont été blessés et onze enlevés.

Des milliers de Thaïlandais travaillent en Israël, essentiellement comme ouvriers agricoles.

- PHILIPPINES: 2 blessés, 5 disparus -

Deux Philippins ont été blessés selon l'ambassade des Philippines en Israël et cinq autres sont portés disparus -après que 23 citoyens philippins ont été retrouvés-, dont l'un pourrait avoir été pris en otage -sa femme l'ayant reconnu sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux-, a précisé l'ambassadeur.

Au-delà des 5 personnes portées disparues, l'ambassade cherche à vérifier des informations relatives à un mort.

Selon le ministère philippin des Affaires étrangères, 137 Philippins se trouvent à Gaza.

- ETATS-UNIS: 11 morts, des disparus -

Le président Joe Biden a confirmé lundi la mort d'au moins onze Américains et jugé "probable" que des "citoyens américains se trouvent parmi les personnes retenues en otage par le Hamas"

Un porte-parole du département d'Etat a indiqué que Washington restait sans nouvelles de certains ressortissants et travaillait avec les autorités israéliennes pour les localiser.

- NEPAL: 10 morts, des blessés -

Le Népal compte dix ressortissants tués dans l'offensive, selon son ambassade à Tel-Aviv. Quatre autres sont hospitalisés et le "contact a été perdu" avec un cinquième.

Israël accueille quelque 265 étudiants népalais dont 17 logeaient au kibboutz Alumim, dans le sud, cible de l'attaque.

- ARGENTINE: 7 morts, 15 disparus

Buenos Aires a confirmé le décès de sept Argentins et la disparition de 15 autres en Israël. Parmi les disparus figurent deux frères, Iair et Eitan Horn, a indiqué leur père à une chaîne locale disant qu'il présumait que ses fils avaient été "enlevés et emmenés à Gaza".

- UKRAINE: deux tuées -

L'Ukraine déplore la mort de deux Ukrainiennes qui vivaient en Israël "depuis longtemps", selon son ministère des Affaires étrangères.

- FRANCE: deux tués, 14 disparitions "inquiétantes" -

Une Française et un Français ont été tués dans l'attaque, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Il a précisé ensuite être "sans nouvelles" de 14 ressortissants dont un enfant de 12 ans qui se trouvaient en Israël et dont la "situation est considérée comme très inquiétante".

- RUSSIE: un mort et quatre disparus -

Au moins un Russe a été tué et quatre autres sont portés disparus, a annoncé lundi l'ambassade russe à Tel-Aviv citée par les agences de presse russes.

- ROYAUME-UNI: un mort, un disparu -

Un jeune Britannique de 26 ans est porté disparu, a annoncé dimanche l'ambassade israélienne au Royaume-Uni, sans confirmer son enlèvement.

Il assurait la sécurité de la rave party.

Nathanel Young, 20 ans, Britannique servant dans l'armée israélienne, a par ailleurs été tué à la frontière avec Gaza, selon sa famille sur Facebook.

- CAMBODGE: un mort -

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a confirmé la mort d'un étudiant cambodgien qui se trouvait en Israël.

- CANADA: un mort et trois disparus -

Le ministère des Affaires étrangères canadien a dit avoir "eu connaissance" du décès d'un Canadien et de la disparition de trois autres.

- ALLEMAGNE: plusieurs otages -

Plusieurs ressortissants allemands, ayant également la nationalité israélienne, se trouvent parmi les personnes enlevées, a déclaré dimanche le ministère allemand des Affaires étrangères.

Le ministère n'a pas commenté l'enlèvement présumé d'une germano-israélienne de 22 ans, Shani Louk, que sa mère dit avoir identifiée dans une vidéo brutale circulant sur les réseaux sociaux.

"Nous pouvons clairement voir notre fille, inconsciente, dans la voiture de Palestiniens traversant la bande de Gaza", a déclaré Mme Louk dans une vidéo en allemand. La jeune fille était avec des amis à la rave party, a déclaré sa mère au journal Der Spiegel.

- ITALIE: deux disparus -

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a indiqué que deux italo-israéliens étaient portés disparus. "Ils ne sont pas localisés et ne répondent pas aux appels".

- AUTRICHE: trois disparus -

Le ministère autrichien des Affaires étrangères signale que "parmi les nombreux étrangers enlevés pourraient aussi figurer trois binationaux Austro-israéliens qui séjournaient indépendamment chacun de leur côté dans le sud d'Israël". "Il n'y a pour le moment aucune confirmation officielle", compte-tenu de "la situation confuse sur le terrain", précise-t-il.

- MEXIQUE: deux otages -

La ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, a indiqué que deux Mexicains ont été séquestrés.

- BRESIL: trois disparus -

Le ministère des Affaires étrangères brésilien a mentionné dimanche "trois Brésiliens disparus", qui ont également la nationalité israélienne et participaient à la rave party.

- PARAGUAY: deux disparus -

Le ministère des Affaires étrangères du Paraguay a annoncé dimanche la disparition de deux Paraguayens résidant en Israël.

- COLOMBIE: deux disparus -

L’ambassadeur d’Israël en Colombie assure lundi que deux Colombiens ont disparu. Sans confirmation à ce stade du ministère colombien des Affaires étrangères.

- TANZANIE: deux disparus -

L'ambassadeur de Tanzanie en Israël Alex Kallua a rapporté à l'AFP la disparition de deux ressortissants tanzaniens.

- PANAMA: une disparue -

La Panaméenne Daryelis Denises Saez Batista "figure parmi les disparus", selon le gouvernement du Panama.

- IRLANDE: une disparue -

Une jeune Irlandaise et Israélienne, disparue, participait à la rave party. Lors de son dernier appel à 7H00, elle courait vers une voiture pour fuir des tirs de roquettes, selon la presse irlandaise.

- PEROU: deux disparus -

Deux Péruviens sont portés disparus, selon le ministère péruvien des Affaires étrangères, qui n'a pas donné de noms.

- CHILI: deux disparus -

La Chilienne Loren Garcovich et son mari Ivan Illarramendi sont portés disparus depuis samedi, a indiqué à l'AFP le président de la communauté chilienne en Israël, Gabriel Colodro, ce qu'a confirmé le ministère chilien des Affaires étrangères.

