L'opération de recherche concernant Nathalie Geijsbregts s'est terminée sans résultat

La jeune fille avait disparu à Leefdaal le 26 février 1991, après avoir été déposée à un arrêt de bus par ses parents. Un témoin avait assuré l'avoir vue ensuite dans une voiture Toyota grise. Aucune trace d'elle n'a été retrouvée depuis.

Le nom de Nathalie Geijsbregts a refait régulièrement surface dans les années qui ont suivi, notamment lors des arrestations de Marc Dutroux et Michel Fourniret. Mais la piste la plus concrète est celle du chauffeur de camion Michel Stokx. Ce dernier a été condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de trois enfants en Allemagne et aux Pays-Bas entre 1987 et 1992. L'un de ses codétenus l'a désigné dans une lettre anonyme comme le meurtrier de Nathalie Geijsbregts, mais l'intéressé a toujours nié les faits et est décédé à la prison de Scheveningen, aux Pays-Bas en 2001.

Une nouvelle piste s'est dessinée en 2007 en lien avec un homme qui aurait été impliqué dans l'enlèvement de la jeune fille. Il s'agissait finalement d'une fausse piste.

Mardi, une opération de recherche a été effectuée à Rotselaar sur la base d'un signalement, mais n'a donné aucun résultat. Le parquet de Louvain n'a pas souhaité s'exprimer plus avant sur la nature de cette information.