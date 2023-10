Manneken-Pis vêtu pour la première fois de son histoire en robe

Manneken-Pis s'est vêtu d'une robe mardi en l'honneur du cinquantième anniversaire de l'emblématique robe portefeuille conçue par la créatrice belgo-américaine Diane von Furstenberg, née à Bruxelles et citoyenne d'honneur de la capitale. Création sur laquelle le temps n'a aucune emprise, ce vêtement est un symbole de l'autonomisation des femmes, et le fil conducteur de la vie et de l'œuvre de la styliste.