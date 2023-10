Mercato cycliste - L'équipe féminine Lotto Dstny annonce une sélection avec six recrues pour la saison 2024

Ainsi Maureen Arens (20 ans), Dina Boels (18 ans), Thalita De Jong (29 ans), Audrey De Keersmaeker (24 ans), Alberte Greve (18 ans) et Anne Van Wersch (22 ans) rejoignent l'écurie où Grace Verbeke et Dirk Onghena demeurent directeurs sportifs. Elles complètent l'effectif déjà composé de Wilma Aintila (19 ans), Fauve Bastiaenssen (25 ans), Katrijn De Clercq (21 ans), Mieke Docx (27 ans), Esmée Gielkens (22 ans), Julie Hendrickx (20 ans), Julie Nicolaes (19 ans), Quinty Van de Guchte (24 ans), et Sterre Vervloet (19 ans).

"Il y a deux ans, notre équipe féminine a pris une nouvelle direction", a expliqué le manager sportif Kurt Van de Wouwer, avant de faire le bilan de la saison. "De jeunes coureuses, accompagnées de quelques coureuses plus expérimentées, avec un accent mis sur la formation et l'accompagnement de jeunes talents. Nous avons poursuivi dans la même direction cette saison et nous pouvons déjà dire que cette stratégie commence à porter ses fruits. Les coureuses ont toutes franchi un cap et elles ont signé quelques bons résultats", a-t-il poursuivi.

"L'an prochain, l'objectif sera de continuer à construire sur cette base et de poursuivre la progression grâce à un programme un peu plus étendu. Nous avons réussi à attirer de jeunes talents mais aussi certaines coureuses plus expérimentées, qui recevront elles aussi l'opportunité de se développer", a conclu Van de Wouwer.