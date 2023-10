Perturbations sur le rail entre Bruxelles et Gand

Aucun train ne peut actuellement circuler entre Bruxelles et Gand sur la ligne 50A, la ligne rapide qui relie les deux villes. "Les trains sont détournés autant que possible via la ligne 50", explique le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. Il s'agit de la ligne classique entre Bruxelles et Gand avec un trajet rallongé d'une demi-heure.

La SNCB a prévenu les usagers sur X, anciennement Twitter, des "importants retards et suppressions" entraînés par cet incident.