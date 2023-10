Poutine et le chef de la junte malienne veulent coopérer davantage sur la sécurité

La junte au pouvoir a poussé vers la sortie la force anti-jihadiste française en 2022 et la mission de l'ONU l'année suivante, préférant se tourner, politiquement et militairement, vers la Russie.

Vladimir Poutine et Assimi Goïta "ont confirmé leur volonté mutuelle de renforcer leurs liens commerciaux et économiques et de coopérer sur les questions de sécurité et d'antiterrorisme", selon le communiqué russe.

Assimi Goïta a exprimé "sa gratitude pour l'aide multiforme de la Russie", a précisé le Kremlin, ajoutant que l'appel avait eu lieu à l'initiative de la partie malienne.

L'armée malienne est confrontée dans le nord, entre Gao et Tombouctou, à une reprise depuis fin août des hostilités menées par des groupes armés indépendantistes à dominante touareg. Cette situation s'ajoute aux violences persistantes dans le centre et à l'expansion jihadiste au nord et à l'est.

La junte au pouvoir depuis le putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 (suivi d'un second coup d'État neuf mois plus tard) avait poussé la France à retirer ses troupes en août 2022, après neuf ans et demi d'engagement dans la lutte antijihadiste.

Depuis le début de son offensive en Ukraine en février 2022, la Russie a elle cherché à renforcer ses liens diplomatiques et sécuritaires avec l'Afrique, faisant concurrence dans certains pays à la France, notamment via la présence du groupe paramilitaire Wagner.