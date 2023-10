Près de 80% des végétaux non découverts seraient menacés d'extinction

A ce jour, les scientifiques ont donné un nom et décrit près de 350.000 espèces de plantes. Il en reste au moins 100.000 autres à découvrir. Mais ce travail est une course contre la montre car, si on extrapole au départ du statut des espèces les plus récemment décrites, 77% des plantes non répertoriées sont menacées d'extinction. Il apparait en effet que plus une plante est découverte tard, plus le risque qu'elle soit en danger est élevé. Il s'agit le plus souvent de végétaux dont l'aire de répartition est très restreinte.

Le rapport des Royal Botanic Gardens de Kew identifie 32 "point obscurs", des zones très riches en biodiversité mais où les données géographiques et taxonomiques sont spécialement déficientes. Les ressources pour mener des expéditions scientifiques étant limitées, ces zones devraient être prioritaires pour la recherche, plaident les auteurs du rapport. Quatorze d'entre elles sont situées en Asie tropicale.

Les scientifiques recommandent par ailleurs de considérer que toutes les espèces nouvellement décrites sont menacées, jusqu'à preuve du contraire.