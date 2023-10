Qualifications Euro U21 2025 - De retour avec les espoirs, Hugo Siquet est prêt à assumer un nouveau rôle

Sa première expérience avec l'équipe A était "incroyable au niveau émotionnel", a confié Siquet. "Pouvoir gouter à l'équipe première, les suivre pendant une semaine et demie et disputer mes premières minutes, c'était un rêve de gosse qui se réalisait. J'ai pris beaucoup d'expérience, fait de belles rencontres et je ne retiens que du positif."

En U21, il est prêt à assumer "un rôle de leader, où on peut guider les plus jeunes, les intégrer le mieux possible et, sur le terrain, les mettre à l'aise et montrer qu'on est là."

Quant à un retour chez les A, "il n'y a pas de pression à se mettre. Je peux jouer encore deux ans avec les U21, je prends ça comme une chance. Si je continue à être performant sur le terrain, je sais que ça peut revenir très rapidement, comme ça peut mettre un peu plus longtemps. Il faut être patient et saisir sa chance dès qu'on en a l'occasion."

Siquet s'attend à deux matchs différents à Malte et en Hongrie. "Contre Malte, on peut s'attendre à une équipe très regroupée derrière, qui essaie un peu de construire mais qui est souvent en bloc bas. La Hongrie est une équipe avec de bonnes individualités."

Toujours titularisé avec le Cercle cette saison, Siquet a connu "un petit creux ces dernières semaines". "J'étais moins performant, défensivement surtout. Nous avons analysé ça au Cercle et en équipe nationale. Je sais ce que je dois faire, c'est à moi à corriger ça", a-t-il confié.