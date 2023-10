RDC : La force régionale de l'EAC sur le départ en décembre

La force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est (EAC) devra quitter la République démocratique du Congo au plus tard le 8 décembre 2023, a annoncé le ministre des médias et porte-parole du gouvernement congolais, M. Patrick Muyaya, lundi, au cours d'un briefing avec la presse, a rapporté mardi l'Agence congolaise de presse (ACP).