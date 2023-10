Retraite d'Eden Hazard - Eden Hazard met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

"Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a écrit Hazard. "J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde."

Après avoir remercié les clubs et les personnes qui ont compté pour lui, le virevoltant ailier a clos le chapitre footballistique de sa vie. "Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. A bientôt en dehors des terrains."