Serie A - Filippo Inzaghi remplace Paulo Sousa à la tête de la Salernitana

La rumeur circulait avec insistance depuis dimanche et la défaite à Monza. Ce mardi, en l'espace de deux minutes et par deux communiqués différents, la Salernitana a officialisé le départ de son entraîneur Paulo Sousa et son remplacement par Filippo Inzaghi.