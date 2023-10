Super Coupe de volley - Roulers décroche sa onzième Super Coupe face à Menin

Pour Roulers, cette première joute officielle s'annonçait être un vrai défi puisque le groupe qui a atteint la finale de la Coupe CEV il y a quelques mois a perdu pas moins de cinq joueurs et a dû composer avec les absences à l'entraînement ces dernières semaines de Stijn D'Hulst, Seppe Rotty, Matthijs Verhanneman, Pieter Coolman, Henri Treial en Diego González Castañeda.

Malgré tout, ce sont bien les champions de Belgique qui s'offraient la première manche -25-23- au terme d'un set disputé et où Menin aura affiché un visage intéressant. La seconde manche rejoignait également l'escarcelle de la bande de Steven Vanmedegael (25-18).

On pensait les vainqueurs de la Coupe et du titre partis vers un succès en trois sets, mais c'était sans compter sur l'abnégation de Menin, qui se donnait corps et âme pour accrocher le troisième set, 25-27. Insuffisant cependant pour faire vaciller une formation de Roulers qui ne bronchait pas dans la quatrième manche (25-19), pour s'imposer 3-1.

Les Roulariens accrochent ainsi une onzième Super Coupe - la quatrième de rang- à leur palmarès et débuteront leur championnat ce dimanche au Tomabelhal face à... Menin.