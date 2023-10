TC Anvers - Six ans de prison pour un home invasion chez un octogénaire à Brecht

La victime a pu prévenir elle-même les services de secours et a été transférée à l'hôpital avec plusieurs côtes cassées et des blessures au visage, au bras gauche et au tibia.

Des voisins avaient vu deux hommes vêtus de noir quitter le domicile de la victime vers 10h45. À peu près à la même heure, un autre témoin avait vu une voiture grise immatriculée aux Pays-Bas s'éloigner rapidement à contre-sens.

Grâce à l'examen des images de vidéosurveillance et au bornage téléphonique, l'enquête a pu remonter jusqu'à Abdessamad E.K., et Imad F., deux Néerlandais soupçonnés de faits similaires commis en mai 2019 aux Pays-Bas.

Interpellés par la police, tous deux avaient fait valoir leur droit au silence et nié leur implication dans le home invasion.

Les prévenus ont finalement été condamnés à une peine de six ans de prison, assortie de dommages et intérêts de 7.000 euros à verser à la fille de la victime, décédée en février dernier.