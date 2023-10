TC Louvain - Huit ans de prison requis pour des violences sexuelles à l'encontre de ses petites-filles

Des attouchements, des baisers et des commentaires se produisaient depuis si longtemps qu'elle ne pouvait pas dire quand ils avaient commencé. Sa sœur avait raconté plus tard des histoires similaires, y compris à propos de l'argent distribué par le grand-père lorsque les deux jeunes filles étaient devenues témoins des abus de l'une et de l'autre.

Le grand-père n'a admis que deux faits de viols sur l'une des sœurs devant le tribunal. Selon lui, le reste des allégations a été inventé. "Je peux seulement dire que j'ai honte", a-t-il déclaré face aux juges. Son avocat demande une peine clémente avec sursis, avec ou sans conditions.

Le jugement aura lieu le 14 novembre.