Un séisme de magnitude 4,9 en Slovaquie, pas de blessés

L'est de la Slovaquie a été secoué lundi soir par un séisme de magnitude 4,9, ont indiqué mardi le ministère de l'Intérieur à Bratislava et les autorités locales. Le tremblement de terre n'a pas fait de blessés mais a provoqué des dommages matériels, notamment au niveau des infrastructures techniques et des bâtiments.