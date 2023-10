Une nouvelle cartographie 3D de la Voie lactée révèle plus d'un demi-million d'étoiles

Le satellite Gaia cartographie le ciel depuis 2014 et dévoile des étoiles un million de fois moins lumineuses que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Une précédente mise à jour du catalogue de ses observations, en juin 2022, avait permis de collecter les données de 1,8 milliard d'étoiles, offrant ainsi une image plus claire de la Voie lactée et de ses environs, une étape importante pour la recherche en astronomie.

Une nouvelle mise à jour est prévue pour la fin de l'année 2025. Avant cette publication, l'ESA et leurs collaborateurs, parmi lesquels quatre universités belges et l'observatoire royal de Belgique, ont dévoilé les nouvelles données qui vont être analysées. Celles-ci révèlent notamment une fine analyse de l'amas globulaire Omega du Centaure, qui compte 10 millions d'étoiles rassemblées de façon très compacte dans le ciel. Des techniques spécifiques ont permis de distinguer 526.587 étoiles dans le noyau de cet amas.

Gaia a également capturé, plus précisément que lors de la dernière mise à jour, plus de 150.000 astéroïdes de la ceinture située entre Mars et Jupiter. En outre, de nouvelles informations vont pouvoir être publiées concernant le disque galactique de la Voie lactée.