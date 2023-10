Une vingtaine de balades pour découvrir les ruelles et sentiers bruxellois ce week-end

A Bruxelles, les sentiers sans trafic motorisé rassemblent plus de 800 km. "Ces lieux de passages journaliers discrets passent souvent inaperçus mais jouent un rôle crucial dans nos habitudes de déplacement et notre qualité de vie", souligne l'association walk.brussels, organisatrice de l'événement, en partenariat avec Trage Wegen, Tous à Pied et la Journée de la Forêt de Soignes.

Pour sa troisième édition, Slow Ways Weekend s'est choisi pour thème "les voies lentes, un réseau à entretenir, développer et connecter". Car ces balades, ludiques et instructives, permettent également de mettre le doigt sur un problème, soulignent les organisateurs. "Les voies lentes ne sont pas assez développées et ne complètent pas assez le réseau piéton", estiment-ils.

Ces derniers revendiquent une meilleure attention à ces axes, tant en matière d'entretien que de développement. "Les voies lentes contribuent grandement à la 'marchabilité' de la ville par leur caractère sûr, calme et agréable. Or, elles sont méconnues ou ignorées par les politiques de mobilité", explique Arne Robbe, coordinateur de la politique piétonne pour l'association walk.brussels. "Slow Ways Weekend permet de rappeler leur existence et leur intérêt en matière de mobilité piétonne".

Le programme complet est disponible ici: https://slowwaysweekend.be/public/index.php?lang=fr