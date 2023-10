Vélo de Cristal - Lotte Kopecky sacrée pour la quatrième année de suite chez les dames

L'Anversoise de 27 ans , faisait figure de grande favorite après avoir connu en 2023 la meilleure saison de sa carrière. Elle avait lancé sa saison en remportant le Circuit Het Nieuwsblald, la course d'ouverture de la saison cycliste belge, fin février. Après un succès à la Nokere Koerse, elle triomphait au Tour des Flandres. Kopecky a encore notamment enlevé les titres de championne de Belgique dans la course en ligne et le contre-la-montre, avant d'enlever la 1e étape et de porter pendant six jours le maillot jaune du Tour de France Femmes, dont elle a pris la 2e place finale.

Elle mit sur Glasgow en août pour les "Super Mondiaux" de cyclisme. Sur route, elle devint la première Belge championne du monde depuis 50 ans et le titre de Nicole Van den Broeck en 1973. Elle a ajouté deux titres mondiaux sur piste en Ecosse, décrochant l'or dans la course aux points et la course à élimination, ainsi que le bronze dans l'omnium. Pour ces deux dernières épreuves, elle avait obtenu les mêmes résultats à l'Euro de Granges.

Lotte Kopecky, qui est encore montée sur la 3e marche du podium de l'Euro sur route il y a deux semaines, a triomphé mardi, l'emportant avec 1088 points, soit 482 de plus que sa dauphine, Justine Ghekiere (606 points). Marthe Truyen (402 points) complète le podium. Le top 5 est complété par Sanne Cant (312 points) et Julie Van De Velde (242 points).