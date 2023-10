Vélo de Cristal - Remco Evenepoel remporte le Vélo de Cristal pour la troisième fois

Le coureur de Soudal Quick-Step l'a emporté avec 964 points devant Jasper Philipsen, le maillot vert du Tour de France, 2e avec 688 points. Wout van Aert, lauréat en 2020 et 2021, est 3e avec 618 points. Arnaud De Lie (444 points) et Cian Uijtdebroeks (332 points) complètent le top 5.

Remco Evenepoel a ajouté treize victoires à son palmarès en 2023, portant son total en carrière à 50 victoires à 23 ans. Il a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième année de suite, la Clasica San Sebastian pour la troisième fois, le titre de champion de Belgique et le titre de champion du monde du contre-la-montre, douze mois après avoir décroché l'arc-en-ciel dans la course en ligne. Il a aussi enlevé les deux chronos du Tour d'Italie, qu'il a dû quitter prématurément, touché par le Covid, alors qu'il portait le maillot rose. Sur la Vuelta, où une défaillance dans la 13e étape a fait s'envoler ses ambitions au général, il a enlevé trois étapes et a quitté Madrid avec le maillot du meilleur grimpeur. Il a bouclé sa saison samedi par une 9e place au Tour de Lombardie, le dernier Monument de la saison.