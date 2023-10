Aldi mise un peu plus sur son dépliant publicitaire numérique

Le dépliant papier reste le plus important canal d'informations pour la filiale belge du groupe allemand, puisque 4,4 millions d'exemplaires atterrissent chaque semaine dans les boîtes aux lettres des citoyens. Il s'agit de l'un des envois postaux les plus distribués du pays et il génère un gros chiffre d'affaires pour la marque.

La publication est cependant coûteuse et l'entreprise souhaite par ailleurs réduire le recours au papier. Le "folder" numérique constitue donc l'alternative. Afin d'inciter le public à le parcourir, Aldi a commencé en 2022 à apposer un QR code sur les briques de lait de sa marque maison, Milsa. Le produit n'a pas été choisi par hasard; on estime qu'un litre de lait sur quatre vendu en Belgique provient du Aldi.

Et les codes QR semblent faire mouche. La consultation du dépliant numérique a augmenté de 15%. La société va donc orner d'autres produits d'un code QR, tout comme le ticket de caisse, les sachets de pain, les sacs en papier pour les fruits et légumes et les caddies.

La version papier n'est pas encore abandonnée pour autant, assure-t-on chez Aldi.