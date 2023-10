Budget fédéral - Ecolo-Groen salue un budget qui offre davantage de justice fiscale et climatique

"Pour Ecolo-Groen, justice climatique et sociale vont de pair", a-t-il ajouté, saluant des investissements consolidés dans le rail (5 millions supplémentaires) et les énergies renouvelables. Mais il est nécessaire de faire mieux pour un avenir digne pour toutes et tous. La baisse des subsides aux énergies fossiles est trop timide (encore 13 milliards par an)", a déploré Gilles Van den Burre, citant également une augmentation "insuffisante" des accises sur le diesel professionnel.

Le député écologiste est aussi revenu sur la crise de l'accueil, qui a provoqué ces dernières semaines des tensions entre l'aile gauche et l'aile droite de la Vivaldi. "Pour les Verts, il n'est pas question de modèles ou de flux, il est question de femmes, hommes et enfants qui fuient des conditions de vie insupportables, au risque de leur vie. L'investissement de 150 millions d'euros supplémentaires est à ce titre important et un pas dans la bonne direction".

"Enfin, la décision de créer trois centres de prises en charge des victimes de violences sexuelles en plus en 2024 est une victoire fondamentale dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles", s'est réjoui Gilles Van den Burre.