Budget fédéral - Pour le MR, "il reste des chantiers"

En septembre, Ecolo avait tenté de remettre le dossier à l'ordre du jour, mais s'était vu opposer une fin de non-recevoir du Premier ministre.

Le chef de groupe MR a consacré une grande partie de son intervention à la sécurité. À ce titre, les policiers recevront leur troisième augmentation de salaire un peu plus tôt que dernièrement annoncé.

Au 1er octobre 2023, les agents ont reçu 45% de l'augmentation salariale convenue dans l'accord conclu en janvier 2022 avec les syndicats SLFP et SNPS. Cet accord devait à l'origine entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Deux nouvelles augmentations étaient ensuite prévues en octobre 2024 (45%) et octobre 2025 (10%). La troisième et dernière augmentation aura lieu à la fin 2024, a décidé le gouvernement.