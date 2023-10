Budget fédéral - "Un budget de fin de règne et sans perspectives d'avenir", selon DéFI

"Le gouvernement nous délivre une déclaration de politique générale et un budget de fin de règne, sans véritable souffle, sans avenir et sans perspective autre que d'acter tout ce que la Vivaldi n'a pas réussi à faire depuis le début de la législature", commente le parti. "Deux mots symbolisent parfaitement la déclaration de politique générale du gouvernement: autosatisfaction et déconnexion."

Pour DéFI, la vraie question est de savoir ce que le gouvernement compte mettre en place pour préserver la classe moyenne et renforcer le pouvoir d'achat de tous les ménages. "Le Premier ministre se targue que la prospérité de notre pays a augmenté de 3,8 points depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement. La réalité derrière les chiffres est toute autre."

DéFI critique également la réduction de dépenses liées à la santé avec "100 millions d'économie alors que le secteur est à bout de souffle, que le personnel soignant ne fait que de tirer la sonnette d'alarme, année après année, sur leurs conditions de travail et sur le désintéressement du gouvernement dont ils sont victimes."

Pour le président François De Smet, "ce gouvernement restera dans l'histoire comme une coalition de transition entre deux mondes, gestionnaire sans vision, et sans autre réelle ambition que de gérer les crises qui l'ont vu naître - celle du covid - sans parvenir à endiguer la vague populiste qui s'annonce."