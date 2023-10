Championnat IBO-IBF féminin des super-welters - Femke Hermans défend son titre mondial IBO et en convoite un autre à Montréal

La Brabançonne avait ensuite défendu une première fois son titre le 17 juin à Roosdaal, où la Suédoise Maria Lindberg était restée dans son coin à l'appel du deuxième des dix rounds de deux minutes.

Le titre IBF de la catégorie, vacant depuis que Natasha Jonas est montée en welters et a renoncé à ses trois ceintures (IBF, WBO et WBC), reviendra également à la gagnante du combat. Femke Hermans, qui rêvait précisément d'affronter la Britannique en cas de succès, pourrait dès lors défier sa compatriote Terri Harper, championne du monde WBA, dans un championnat pour la réunification de trois titres.

"Je m'attends à un combat très éprouvant physiquement", avoue Femke Hermans, "et je me suis donc durement préparée en conséquence à Thieu, chez Mauro Buffi. Mon adversaire, qui aura tiré les leçons de notre précédent duel, va sûrement se montrer plus prudente, et adopter cette fois une attitude plus attentiste. Je connais sa façon de boxer, et j'essaierai de la contrer avec de l'explosivité et des combinaisons rapides, en évitant les corps à corps..."

À la pesée, mardi, Hermans accusait 152,9 livres (69,354 kg) sur la balance, et Spencer, 153,4 livres (69,581 kg).