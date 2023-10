Communales 2024 - Le président de DéFI François De Smet sera tête de liste à Woluwe-Saint-Pierre

"J'ai vécu jusqu'à mes 15 ans dans cette commune et y suis revenu voici un peu plus d'un an, après avoir vécu dans des communes très différentes de la Région, ce qui constitue, je pense, un atout pour voir ce qui doit être préservé et ce qui peut être amélioré. DéFI fait partie de l'histoire de Woluwe-Saint-Pierre depuis des années. Nous pouvons en écrire de nouvelles pages aujourd'hui, et sortir la vie politique de l'affrontement stérile entre deux blocs conservateurs", a commenté François De Smet, cité dans un communiqué de DéFI Bruxelles.