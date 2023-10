Conflit israélo-palestinien - L'Argentine rapatrie d'Israël plus de 1.200 de ses ressortissants

Un premier Hercules C-130, utilisé dans le cadre de l'opération "Safe Rescue", va d'abord transporter plus de 200 personnes à chaque rotation entre Tel-Aviv et Rome. La compagnie aérienne publique Aerolineas Argentinas sera ensuite chargée d'effectuer le rapatriement entre l'Italie et l'Argentine, a indiqué le gouvernement.

Depuis l'offensive samedi du groupe islamiste Hamas en territoire israélien depuis la bande de Gaza, le gouvernement argentin a confirmé que sept de ses ressortissants avaient été tués et que 15 autres étaient portés disparus.

"Il est difficile d'obtenir des informations car le gouvernement israélien s'efforce avant tout de sauver des vies", a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Santiago Cafiero.

L'Uruguay voisin a également annoncé l'envoi d'un avion militaire à Tel-Aviv pour rapatrier 77 de ses concitoyens.