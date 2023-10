Conflit israélo-palestinien - Les hôpitaux de Gaza sont débordés

Dans les hôpitaux de Gaza, mercredi, on ne sait plus où donner de la tête. Les frappes aériennes israéliennes ont poussé les habitants de Gaza à s'y réfugier, ce qui rend le travail des médecins très difficile. En outre, les hôpitaux sont également confrontés à toutes sortes de pénuries de médicaments et de matériel.