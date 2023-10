Conflit israélo-palestinien - Manifestation en faveur d'Israël devant son ambassade à Madrid

"Mon coeur est avec Israël", "Nous sommes avec Israël" proclamaient une banderole et une pancarte bleues et blanches, aux couleurs d'Israël, tenues par les manifestants qui s'étaient donné rendez-vous en début de soirée devant l'ambassade dans la capitale espagnole.

"Droit à l'existence d'Israël", ont scandé les participants au rassemblement qui ont également entonné des chants hébreux, en agitant des drapeaux israéliens.

"Je suis vraiment heureux de voir comment les gens d'Espagne, les Espagnols, montrent leur soutien à Israël, ils sont contre le terrorisme et ils soutiennent l'humanité et ça me rend vraiment heureux", a déclaré à l'AFP Kfil Alfandari, un Israélien de 29 ans vivant en Espagne.

"Ma maison est là-bas et je suis ici. Mon coeur est là-bas et je ne peux rien faire", a expliqué sa soeur Nofar Alfandari, 24 ans, venue lui rendre visite et qui est désormais bloquée après l'annulation de son vol.

"Je n'ai jamais vu quelque chose de si fort, avec tant de morts et je ne m'imaginais pas qu'une chose d'une telle ampleur pouvait arriver aujourd'hui, la guerre nous paraît si loin", a réagi Jacobo Chocron, un étudiant madrilène de 18 ans.