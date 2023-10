Conflit israélo-palestinien - "Tout membre du Hamas est un homme mort" prévient Netanyahu

"Le Hamas, c'est Daech (le groupe jihadiste Etat islamique, ndlr) et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daech", a-t-il ajouté lors d'une première allocution solennelle commune avec les membres de son cabinet de guerre formé plus tôt dans la journée.

Benjamin Netanyahu et son rival de l'opposition, Benny Gantz, avaient annoncé s'être mis d'accord pour créer un gouvernement d'urgence et un cabinet de guerre pour la durée du conflit, quatre jours après l'attaque sanglante et sans précédent lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Dans sa déclaration, le Premier ministre israélien a pour la première fois exprimé clairement l'intention d'Israël de "détruire" le Hamas. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a renchéri en déclarant: "nous allons effacer le Hamas de la Terre".

M. Netanyahu, les yeux embués, a également décrit les massacres commis par les combattants palestiniens en Israël.

"Nous avons vu des petits enfants ligotés à qui on tire une balle dans la tête, des gens qu'on brûle vifs, des jeunes filles violées et massacrées, des soldats décapités (...). Dans un endroit, ils ont mis des gens ensemble, ont amené des pneus et de l'essence et les ont brûlés vifs", a-t-il affirmé.