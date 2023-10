DEME remporte un important contrat de pose de câbles pour un parc éolien en Pologne

Le groupe belge évoque un "contrat étendu" comprenant "l'ingénierie", l'achat, la production et l'installation des câbles dans le parc éolien lui-même et des câbles d'exportation. Il s'agit d'un total de près de 260 kilomètres de câbles, une spécialité des deux autres partenaires au sein du consortium.

Baltic Power devrait fournir de l'électricité à l'équivalent de plus d'un million et demi de foyers. La construction devrait commencer en 2024 et l'installation devrait être opérationnelle en 2026. Le projet a été développé par les entreprises énergétiques Orlen Group et Northland Power.

Le parc de 1,2 gigawatt (GW) sera situé dans la mer Baltique, à 23 kilomètres de la côte, au large de la ville de Leba.