Des recherches lancées pour retrouver six footballeurs enlevés au Pakistan

"La zone entière a été bouclée", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Sarfraz Bugti, dans un communiqué publié dimanche.

"Toutes les ressources disponibles sont utilisées pour retrouver les otages", a-t-il assuré.

Le Baloutchistan, province la plus grande, la moins peuplée et la plus pauvre du Pakistan, qui borde l'Iran et l'Afghanistan, est secouée par intermittence depuis des décennies par une rébellion séparatiste.

La province est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population - environ 12 millions d'habitants - se plaint d'être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.