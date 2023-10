Diables Rouges - Vingt-deux Diables à l'entraînement, Koen Casteels et Arnaud Bodart absents

Sans Casteels et Bodart, Matz Sels et Thomas Kaminski étaient les gardiens présents sur la pelouse du Belgian Football Centre.

Zinho Vanheusden, appelé mardi pour remplacer Ameen Al-Dakhil a rejoint le groupe. Luca Oyen, qui s'est entraîné la veille avec les A, est retourné avec les espoirs.

La Belgique et l'Autriche partagent actuellement la tête du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024. Les deux équipes comptent 13 points en 5 matches, et devancent largement la Suède, 3e avec 6 points. L'Azerbaïdjan (4 matches) et l'Estonie ferment la marche avec 1 point. Une victoire contre l'Autriche ou un match nul contre la Suède suffirait aux Diables Rouges pour assurer l'une des deux premières places de leur poule, et ainsi valider leur présence au prochain championnat d'Europe en Allemagne.

Après l'Autriche et la Suède, il ne restera qu'un match de qualification pour la Belgique, face à l'Azerbaïdjan, à domicile le 19 novembre.