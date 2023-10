Euroligue féminine - Antonia Delaere et Salamanque prennent le meilleur sur Villeneuve-d'Ascq et Lisowa

Victorieuses la semaine dernière de Gyor sur le plus petit écart (92-91), les joueuses de Villeneuve-d'Ascq ont dû cette fois baisser pavillon face à l'une des grosses cylindrées du groupe emmenée par la Malienne Sika Kone (11 points, 10 rebonds).

Alignée dans le cinq de départ, l'Anversoise Antonia Delaere a joué 21 minutes (8 points, 1 rebond, 1 assist) pour le compte des Espagnoles. Celles-ci ont mené la rencontre pendant 33 minutes après un départ un peu hésitant.

C'est un trio de remplaçantes avec Kone, Rodriguez (14 points) et Dominguez (11 points) qui s'est montré le plus productif alors que dans le camp français, emmené par l'Américaine Kennedy Burke (21 points, 2 rebonds), Maxuella Lisowa était alignée pendant 14 minutes pour 3 points, 1 rebond et 1 assist.