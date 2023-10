Evolyn, un potentiel concurrent d'Eurostar, commande ses 12 premiers trains

Le projet d'Evolyn de concurrencer les trains à grande vitesse d'Eurostar entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale via le tunnel sous la Manche a été rendu public en juillet. L'entreprise dirigée par une famille espagnole est soutenu par des partenaires industriels et financiers français et britanniques, notamment l'opérateur de transport britannique Mobico, anciennement National Express.

La commande pourrait être étendue à 16 trains. Ceux-ci devraient commencer à circuler en 2025 et atteindre leur rythme de croisière en 2026. "Ce serait la première fois, après 30 ans de monopole d'Eurostar, qu'un concurrent entre sur le marché", a déclaré un porte-parole d'Evolyn. Le projet aurait bénéficié d'investissements d'un milliard de livres sterlings (environ 1,16 milliard d'euros).

Depuis le lancement de la liaison ferroviaire sous-marine via le tunnel sous la Manche en 1994, plusieurs entreprises ont déjà annoncé leur intention de concurrencer Eurostar, entre-autres la Deutsche Bahn. Aucune alternative n'a toutefois réellement vu le jour jusqu'à présent.