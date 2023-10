Gaz: accord d'approvisionnement sur 27 ans entre le Qatar et TotalEnergies

"Des filiales de QatarEnergy et de TotalEnergies ont signé deux accords de vente et d'achat pour fournir jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an de GNL du Qatar à la France", a affirmé le géant gazier de l'émirat du Golfe dans un communiqué, en précisant que les livraisons débuteront en 2026 pour une durée de 27 ans.