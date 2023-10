L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone, annonce la Nasa

L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone comme l'espéraient les scientifiques, a annoncé mercredi la Nasa, en révélant les premières images de la poussière et des morceaux noircis du plus gros échantillon d'astéroïde jamais rapporté sur Terre.