Les aéroports européens pensent retrouver leurs passagers d'avant-crise dès 2024

Dans ses projections mises à jour pour la première fois depuis décembre 2022, la branche européenne du Conseil international des aéroports (ACI Europe) prévoit que le volume de passagers transitant par les installations aéroportuaires du Vieux Continent s'établira cette année à 95,5% de celui de 2019, avant la pandémie.

ACI Europe, qui tablait initialement sur 91% cette année, envisage "un rattrapage complet du trafic en 2024, contre 2025 selon les précédentes prévisions", à 101,4% des volumes réalisés avant l'irruption du Covid-19. La pandémie avait provoqué un effondrement de 70% du nombre de passagers en un an en 2020, à 728 millions contre 2,4 milliards en 2019.

En 2022, dont le début avait été marqué par une nouvelle vague épidémique, les aéroports européens avaient retrouvé 79% de leurs voyageurs. ACI Europe a vu son optimisme conforté par une bonne saison estivale 2023, avec 97% de la fréquentation des mêmes mois de 2019 en juillet et 96,6% en août.

A plus long terme, et malgré le contexte actuel de "pression inflationniste", de "prix élevés des billets d'avion" et "de tensions géopolitiques croissantes", ACI Europe voit, à l'horizon 2027, le trafic passagers atteindre 109,2% de 2019.

L'organisation a toutefois mis en garde contre une reprise inégalement répartie selon les pays, les aéroports et les compagnies aériennes les desservant.

"Dans le passé, face à un choc systémique comme le 11-Septembre ou la crise financière mondiale, la plupart des aéroports avaient tendance à se rétablir à un rythme identique. Pas cette fois-ci", a souligné son directeur général, Olivier Jankovec, cité dans un communiqué.