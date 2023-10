Les syndicats et établissements d'enseignement supérieur flamands descendent dans la rue-2

Dans la traditionnelle "Déclaration de septembre", le ministre-président flamand Jan Jambon annonçait allouer 59 millions d'euros supplémentaires pour l'enseignement supérieur, a rappelé Nancy Libert. "Mais lorsqu'on sait que nous faisons face à un déficit de 670 millions d'euros, nous attendons un effort en plus."

Selon les syndicats ainsi que les représentants des hautes écoles et universités, le sous-financement des institutions d'enseignement supérieur flamandes résulte du non-respect du système 'klik'. "Depuis 2008, le nombre d'étudiants dans les hautes écoles flamandes a davantage augmenté que la croissance maximale permise des ressources (2%), entraînant ainsi un retard de 4,5 'kliks'", déplore le banc syndical.

"Je ne me sens pas interpellé par ces manifestants", a réagi le ministre flamand de l'Éducation Ben Weyts (N-VA). "Celui qui sait lire un budget et compter constate qu'il y a eu 280 millions d'euros nets de plus pour notre enseignement supérieur au cours de cette législature. Quant aux bilans des législatures précédentes, il y a un fond de vérité, mais pas à l'échelle de plus de 600 millions d'euros", a-t-il précisé, pointant le manque de sérieux académique que revêtait cette méthode de calcul.