Nacer Chadli inaugure un nouveau Belgian Red Court à Hal

Le projet Belgian Red Courts consiste à rénover 40 terrains qui avaient été construits en 2005-2006 par l'Union belge, alors en coopération avec l'UEFA. Ces rénovations sont liées à projet de promotion de la cohésion sociale, et encouragent le football "comme moyen d'accroître l'inclusion et la citoyenneté chez les jeunes par le biais d'une approche inclusive et responsabilisante", comme l'explique le site internet de la RBFA.

L'inauguration du nouveau terrain à Hal, le 8e Belgian Red Court, marque le lancement du programme homonyme, à Hal et à Genk. Des coordinateurs et entraîneurs enseigneront à des jeunes de 15 à 18 ans pendant douze semaines "des aptitudes sociales tout en jouant au football".

"Voir des jeunes jouer au football sur un terrain de leur quartier, c'est pour moi comme un retour en enfance. En effet, lorsque je n'étais pas sur le terrain d'entraînement, j'étais toujours présent sur les petites plaines de jeu à jouer au football avec mes amis. Cela n'a pas seulement fait de moi un meilleur footballeur sur le plan technique, mais cela m'a aussi façonné en tant qu'être humain", a expliqué Chadli lors de l'événement.