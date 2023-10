Open d'Australie - Le directeur de la première levée du Grand Chelem de l'année compte sur Nadal à Melbourne

Le Majorquin aux 22 victoires en Grand Chelem a posté la semaine dernière une vidéo de lui à l'entraînement et pour Craig Tiley, il sera bien sur les courts australiens. "Nous pouvons révéler en exclusivité que Rafa sera de retour", a lâché le CEO de l'Open d'Australie dans une émission de la chaîne australienne Nine mercredi. "Il a été absent la majorité de' l'année, et après avoir parlé avec lui ces derniers jours, il confirme qu'il sera de retour", a déclaré Craig Tiley qui prévoit aussi les retours de maternité, de la Japonaise Naomi Osaka, l'Allemande Angelique Kerber et la Danoise Caroline Wozniaki.

Rafael Nadal, vainqueur de l'Open d'Australie en 2022, n'a plus joué depuis le mois de janvier après son élimination à Melbourne au 2e tour et a été opéré à la hanche au mois de juin. L'Espagnol, 37 ans, avait expliqué lors de son forfait pour Roland-Garros (pour la première fois depuis 19 ans) que 2024 serait "probablement" la dernière de sa carrière.

Rafael Nadal compte 22 succès en Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros et deux à l'Open d'Australie (en 2009 et 2022).