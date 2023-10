Plus de 2,1 millions de passagers à Brussels Airport au mois de septembre

Par ailleurs, le nombre de vols passagers a augmenté de 4 % par rapport à 2022 et il y avait en moyenne 146 passagers par vol, soit quatre de plus qu'en septembre l'année dernière. Le nombre de vols cargo, quant à lui, a diminué de 8 % par rapport à septembre 2022.

La part de passagers en transit était de 15 % au mois de septembre à l'aéroport bruxellois et les dix pays les plus visités ce mois-là étaient l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la Grèce, le Portugal, les États-Unis, la France, le Maroc et le Royaume-Uni.

Plusieurs compagnies ont également annoncé au mois de septembre de nouvelles liaisons depuis Brussels Airport, notamment Singapore Airlines qui proposera à nouveau des vols passagers à l'aéroport bruxellois après plus de 20 ans d'absence. La liaison avec Nairobi, au Kenya, sera également rouverte avec six vols directs par semaine et un troisième avion de la compagnie aérienne néerlandaise Transavia basé à Zaventem dès l'été prochain proposera des vols en direction de Bari, Marrakech et Thessalonique.

Entre janvier et septembre 2023, l'aéroport bruxellois se situe au total à environ 528.000 tonnes de cargo, soit 9 % de moins que sur la même période l'année passée.