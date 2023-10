TC Charleroi - Huit ans de prison requis pour coups et blessures ayant entraîné la mort de son fils

Un scanner médical a révélé que l'enfant a subi une importante hémorragie cérébrale et un rapport d'expertise a conclu au syndrome du bébé secoué. "Deux épisodes traumatiques se sont produits. Le plus ancien une semaine avant et le plus récent date de plus ou moins 14 heures avant le décès. La maman et le papa gardaient exclusivement le bébé", a précisé Me Samanci, partie civile. La maman a contesté la prévention, confirmant son absence les heures précédant la mort de son fils.

Huit ans de prison sont requis par défaut contre le père, auteur des faits selon le substitut Vervaeren. Un acquittement est requis pour la maman. Me Ureel, avocat de la prévenue, a également plaidé un acquittement.

Le jugement est attendu le 15 novembre.